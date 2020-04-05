2020-04-05T16:25:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса

Мошенники все чаще обманывают пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые находятся на самоизоляции
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Ужесточение наказания для мошенников, которые используют введенный режим самоизоляции россиян в период распространения коронавируса для корыстных целей, жизненно необходимо в сложившихся обстоятельствахУжесточение наказания для мошенников, которые используют введенный режим самоизоляции россиян в период распространения коронавируса для корыстных целей, жизненно необходимо в сложившихся обстоятельствахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ужесточение наказания для мошенников, которые используют введенный режим самоизоляции россиян в период распространения коронавируса для корыстных целей, жизненно необходимо в сложившихся обстоятельствах. Изменение о наказании необходимо вносить в Уголовный кодекс, сказал ТАСС сопредседатель Союза потребителей и член Общественной палаты России Владимир Слепак.

- Думаю, что решение об усилении мер борьбы с мошенниками станет серьезной профилактической мерой и остановит преступников, решивших использовать карантинный режим для совершения правонарушений, - отметил сопредседатель Союза.

Особую активность, по его словам, мошенники проявляются по отношению к людям с ограниченными возможностями или гражданам пожилого возраста. Мошенники используют предлоги, чтобы войти в доверие к россиянам, которые сидят дома в рамках самоизоляции.

- Он притворяются доставкой продуктов и медикаментов, предлагают вынести мусор или продезинфицировать квартиры. Входят в доверии под предлогом продажи тест-систем на коронавирусной инфекцию, - сообщил Владимир Слепак.

Специалист Союза потребителей заметил, что правительство предусмотрело все нормы ответственности за нарушение карантина, санитарно-эпидемиологических правил, однако забыло ужесточить ответственность за мошенников, которые совершают преступления в условиях пандемии и представляют серьезную угрозу для россиян и всего государства в целом.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новых видах мошенничества, которые породила пандемия коронавируса. Так, на столичных подъездах все чаще стали все чаще появляться объявления с ложной информацией о проведении санитарных уборок и дезинфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь
Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей
Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции
Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций
Минкомсвязь создаст систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски