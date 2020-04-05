Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T16:25:27+03:00

Ужесточение наказания для мошенников, которые используют введенный режим самоизоляции россиян в период распространения коронавируса для корыстных целей, жизненно необходимо в сложившихся обстоятельствах Фото: REUTERS

Мошенники все чаще обманывают пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые находятся на самоизоляции

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Ужесточение наказания для мошенников, которые используют введенный режим самоизоляции россиян в период распространения коронавируса для корыстных целей, жизненно необходимо в сложившихся обстоятельствах. Изменение о наказании необходимо вносить в Уголовный кодекс, сказал ТАСС сопредседатель Союза потребителей и член Общественной палаты России Владимир Слепак.

- Думаю, что решение об усилении мер борьбы с мошенниками станет серьезной профилактической мерой и остановит преступников, решивших использовать карантинный режим для совершения правонарушений, - отметил сопредседатель Союза.

Особую активность, по его словам, мошенники проявляются по отношению к людям с ограниченными возможностями или гражданам пожилого возраста. Мошенники используют предлоги, чтобы войти в доверие к россиянам, которые сидят дома в рамках самоизоляции.

- Он притворяются доставкой продуктов и медикаментов, предлагают вынести мусор или продезинфицировать квартиры. Входят в доверии под предлогом продажи тест-систем на коронавирусной инфекцию, - сообщил Владимир Слепак.

Специалист Союза потребителей заметил, что правительство предусмотрело все нормы ответственности за нарушение карантина, санитарно-эпидемиологических правил, однако забыло ужесточить ответственность за мошенников, которые совершают преступления в условиях пандемии и представляют серьезную угрозу для россиян и всего государства в целом.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новых видах мошенничества, которые породила пандемия коронавируса. Так, на столичных подъездах все чаще стали все чаще появляться объявления с ложной информацией о проведении санитарных уборок и дезинфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU