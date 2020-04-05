2020-04-05T18:07:44+03:00
Экономика

ЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреля

Многие услуги будут предоставляться по "удаленке"
Юлия КЕКОВА
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ЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреляЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центральный Банк России разъяснил, как будут работать банки и финансовые организации на время продления выходных дней до 30 апреля 2020 года.

Сообщается, что руководители финансовых структур должны решить проблему с предоставлением клиентам услуг через удаленные каналы в период самоизоляции.

Согласно Указанию Центробанка, оно будет действовать для организаций, которые предоставляют неотложные финуслуги. В эту категорию входят банки, Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), участники биржевой инфраструктуры и другие.

- Нужно обеспечить предоставление данных услуг, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы, - сообщает пресс-служба ЦБ.

Уточняется, что в случае, когда онлайн-услуги будут невозможны, организации должны обеспечить возможность проведения операций в офлайн-режиме.

Напомним, до 30 апреля в России действует режим самоизоляции. Это время объявлено выходными днями, с сохранением работодателями заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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