2020-04-05T19:23:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянин умер от коронавируса в Таиланде

Гражданин РФ скончался в Паттайе
Юлия КЕКОВА
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Россиянин умер от коронавирусной инфекции в ТаиландеРоссиянин умер от коронавирусной инфекции в ТаиландеФото: REUTERS
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Россиянин умер от коронавируса в курортном городе Таиланда Паттайе.

Сообщается, что Гражданин РФ, проходил лечение от коронавирусной инфекции в госпитале города Паттайя. Причиной его смерти стали осложнений, вызванные covid-19.

По словам представителя консульства, в конце марта 48-летний мужчина, который ранее продолжительное время проживал вместе со своей семьей в Таиланде, был госпитализирован в медицинское учреждение с симптомами ОРВИ. Там же врачи подтвердили предположения, у мужчины оказался положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.

- Некоторое время он проходил лечение в отделении интенсивной терапии, а после врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля медики констатировали смерть россиянина, - рассказал дипломат.

Супруга мужчины на данный момент находится в той же больнице. Она временно помещена на карантин.

По информации ведомства на утро 5 апреля, среди зараженных коронавирусом были шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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