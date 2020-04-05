2020-04-05T20:26:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван срок, как долго вылечившийся от COVID-19 остается заразным

Человек продолжает "выделять вирус" еще очень долго
Юлия КЕКОВА
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Назван срок, как долго вылечившийся от COVID-19 остается заразнымНазван срок, как долго вылечившийся от COVID-19 остается заразнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вылечиться от коронавируса еще не означает стать безопасным для общества. Активность вируса в теле человека остается еще достаточно продолжительно время.

По словам замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александра Семенова, прошедший лечение от коронавирусной инфекции пациент в течение месяца продолжает "выделять вирус".

- У таких людей тоже при находках двукратных вирусов делали вывод о повторном заражении. Но это ошибочное мнение. Это не повторное заражение, а вирусовыделение, которое происходит в организме человека, - заявил врач в интервью для "России 1".

Ранее сайт kp.ru писал о первом симптоме коронавируса. В самом начале болезни у человека поднимается температура, а позже добавляется и озноб. Напомним, что симптомы коронавирусной инфекции похожи на признаки ОРВИ. Если вы чувствуете себя плохо, не стоит заминаться самолечением - обратитесь за помощью к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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