5 Апр 2020 2020-04-05T23:07:33+03:00

За сутки в мире коронавирусом заразились более 82 тысяч человек Фото: REUTERS

Количество смертей от COVID-19 увеличилось на 5 798

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Всего за сутки в мире число заболевших коронавирусом превысило 82 тысячи человек. Еще более 5 тысяч - умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 11:00 мск 5 апреля в мире врачи зафиксировали 1 133 758 случаев заболевания.

Самое большое число инфицированных и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 621 407 и 46 416 случаев соответственно. За сутки количество пациентов с covid-19 увеличилось 38 266, а умерших - более, чем на 4 тысячи.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились порядка 315 тысяч человек, еще более 8 тысяч человек умерли.

На третьем месте по заболеваемости находится страны Западно-Тихоокеанского региона - Китай, Республика Корея и Япония.

По данным ВОЗ, больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в США - 273 808 человек. Далее следуют Испания (124 736), Италия (124 632), Германия (91 714) и Китай (82 930).

ИСТОЧНИК KP.RU