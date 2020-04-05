За сутки в мире коронавирусом заразились более 82 тысяч человек
Всего за сутки в мире число заболевших коронавирусом превысило 82 тысячи человек. Еще более 5 тысяч - умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно приведенной статистике, по состоянию на 11:00 мск 5 апреля в мире врачи зафиксировали 1 133 758 случаев заболевания.
Самое большое число инфицированных и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 621 407 и 46 416 случаев соответственно. За сутки количество пациентов с covid-19 увеличилось 38 266, а умерших - более, чем на 4 тысячи.
В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились порядка 315 тысяч человек, еще более 8 тысяч человек умерли.
На третьем месте по заболеваемости находится страны Западно-Тихоокеанского региона - Китай, Республика Корея и Япония.
По данным ВОЗ, больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в США - 273 808 человек. Далее следуют Испания (124 736), Италия (124 632), Германия (91 714) и Китай (82 930).
ИСТОЧНИК KP.RU
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