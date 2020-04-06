Число умерших из-за коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 45 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 6 апреля 2020 составило 45 человека. Всего же с начала вспышки заболевания в 79 регионах нашей страны зафиксировано 5389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 658 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, полностью выздоровели и выписались из больниц 355 пациентов.
Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Этот месяц объявлен полностью выходным, с сохранением заработной платы. Россиян призывают соблюдать правила карантина и не выходить из своих домов без крайней необходимости – например, чтобы сходить в ближайший магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, выгулять собаку возле дома или вынести мусор.
Как писал сайт kp.ru, ранее ученые выяснили, что вероятность мутации коронавируса крайне мала, и он вряд ли станет еще более заразным и смертоносным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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