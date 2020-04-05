В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

5 Апр 2020 2020-04-05T22:58:43+03:00

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В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы. Инцидент произошел, когда журналисты брали интервью у врача, который комментировал ситуацию с коронавирусом в городе.

О произошедшем сообщил собственный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов, сюжет был показан в программе "Вести недели" на "России 1".

Сообщалось, что интервью давал доктор Ираклий Бузиашвили - он же одногруппник главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у которого тест на covid-19 оказался положительным.

Внезапно во время беседы к журналистам подбежали сотрудники госпиталя и пытались помешать медику говорить о болезни со съемочной группой. В связи с чем именно была проявлена такая агрессия медперсонала, а главное чем она могла быть вызвана, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU