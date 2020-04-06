«Тучные времена прошли»: Силуанов рассказал о новой реальности в российской экономике
Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 во всем мире в российской экономике наступил период «новой реальности», однако правительство нашей страны подготовилось к такому развитию событий.
«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», - сказал глава Минфина в интервью, которое он дал Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус», показанного телеканалом «Россия 1».
По словам Силуанова, «тучные времена прошли», и в нынешней ситуации «приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве». По данным Центробанка на 20 марта этого года, золотовалютные резервы России составляли около 551,2 миллиарда долларов.
Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Этот месяц объявлен полностью выходным, но с сохранением заработной платы. К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ученые выяснили, что вероятность мутации коронавируса крайне мала, и он вряд ли станет еще более заразным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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