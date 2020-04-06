«Тучные времена прошли»: Силуанов рассказал о новой реальности в российской экономике

6 Апр 2020 2020-04-06T02:36:50+03:00

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Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 во всем мире в российской экономике наступил период «новой реальности», однако правительство нашей страны подготовилось к такому развитию событий.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», - сказал глава Минфина в интервью, которое он дал Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус», показанного телеканалом «Россия 1».

По словам Силуанова, «тучные времена прошли», и в нынешней ситуации «приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве». По данным Центробанка на 20 марта этого года, золотовалютные резервы России составляли около 551,2 миллиарда долларов.

Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Этот месяц объявлен полностью выходным, но с сохранением заработной платы. К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ученые выяснили, что вероятность мутации коронавируса крайне мала, и он вряд ли станет еще более заразным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU