Названы регионы России, жители которых тратят на еду больше других
Названы регионы России, в которых доля расходов населения на продукты питания выше, чем в других объектах нашей страны. Лидерами по тратам на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка, Смоленская область и Кабардино-Балкария. Всего же 40% от всех трат и больше платят за продукты в 14 регионах России.
Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год. Специалисты оценивали долю расходов на питание от всех затрат в среднем на одного члена российской семьи. Отмечается, что расходы россиян на продукты сокращаются последние 15 лет, однако еда остается основной статьей повседневных трат.
К слову, меньше других в стране на питание тратят жители Ханты-Мансийского автономного округа (24%), Москвы и Подмосковья (по 25 %), а также Татарстана и Мурманской области (по 26%).
Напомним, как писал сайт kp.ru, проведенное летом прошлого года исследование выявило продукт, на котором россияне никогда не экономят.
Регионы, где зафиксированы самые большие расходы жителей на еду:
Ингушетия – 59%;
Дагестан – 55%;
Чукотский автономный округ – 48%;
Смоленская область – 48%;
Кабардино-Балкария – 45%.
ИСТОЧНИК KP.RU