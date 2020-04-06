2020-04-06T07:28:15+03:00
Экономика

Названы регионы России, жители которых тратят на еду больше других

Лидерами по расходам на продукты стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Всего же доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше в 14 регионах РоссииВсего же доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше в 14 регионах РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Названы регионы России, в которых доля расходов населения на продукты питания выше, чем в других объектах нашей страны. Лидерами по тратам на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка, Смоленская область и Кабардино-Балкария. Всего же 40% от всех трат и больше платят за продукты в 14 регионах России.

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год. Специалисты оценивали долю расходов на питание от всех затрат в среднем на одного члена российской семьи. Отмечается, что расходы россиян на продукты сокращаются последние 15 лет, однако еда остается основной статьей повседневных трат.

К слову, меньше других в стране на питание тратят жители Ханты-Мансийского автономного округа (24%), Москвы и Подмосковья (по 25 %), а также Татарстана и Мурманской области (по 26%).

Напомним, как писал сайт kp.ru, проведенное летом прошлого года исследование выявило продукт, на котором россияне никогда не экономят.

Регионы, где зафиксированы самые большие расходы жителей на еду:

Ингушетия – 59%;

Дагестан – 55%;

Чукотский автономный округ – 48%;

Смоленская область – 48%;

Кабардино-Балкария – 45%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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