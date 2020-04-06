Умерла Ширли Дуглас - актриса, известная по фильму "Лолита"

6 Апр 2020 2020-04-06T07:47:23+03:00

В воскресенье в возрасте 86 лет умерла Ширли Дуглас

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Утром в воскресенье, 5 апреля, умерла Ширли Дуглас - канадская актриса, известная по роли миссис Старч в фильме "Лолита" режиссера Стэнли Кубрика. Ее не стало в возрасте 86 лет. Причиной смерти стали осложнения пневмонии.

Сын актрисы Кифер Сазерленд на своей странице в Twitter уточнил, что болезнь никак не связана с бушующем по всему миру с COVID-19.

"Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь", - говорится в посте.

Сазерленд подчеркнул, что близкие Ширли Дуглас были готовы к тому, что день прощания скоро настанет, а также выразил соболезнования всем тем, кто потерял родных в борьбе с пневмонией, в том числе вызванной новым коронавирусом.

Ширли Дуглас родилась 2 апреля 1934 года в канадском городе Уэйберн. Самым известным ее фильмом считается "Лолита" 1962 года, но актриса также сыграла в "Связанных насмерть" Дэвида Кроненберга, "Месмер" Роджера Споттисвуда и "Ищите женщину" Кифера Сазерленда. Это далеко не полный список ее работ.

К слову, в конце прошлого года скончалась сама исполнительница главной роли в том самом фильме Стэнли Кубрика. Сайт kp.ru писал, что "Лолиты" Сью Лайон не стало в возрасте 73 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU