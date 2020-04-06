Главврач спецбольницы в Коммунарке показал, как растет число пациентов с коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T08:14:11+03:00

На лечении в московском медцентре остаются 217 пациентов с подтвержденным коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Главный врач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал график, который демонстрирует динамику роста числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Согласно данным специалиста, на лечении в медцентре остаются 405 человек. У 357 из них выявлена пневмония, однако новый тип коронавируса нашли лишь у 217 заболевших. В реанимации остается 31 человек. Причем девять из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Динамика роста числа пациентов с COVID-19. График: Denis Protsenko/Facebook

Только за минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 62 новых пациента. Об этом сообщается на странице Проценко в Facebook.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU