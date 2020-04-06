Главврач спецбольницы в Коммунарке показал, как растет число пациентов с коронавирусом
Главный врач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал график, который демонстрирует динамику роста числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Согласно данным специалиста, на лечении в медцентре остаются 405 человек. У 357 из них выявлена пневмония, однако новый тип коронавируса нашли лишь у 217 заболевших. В реанимации остается 31 человек. Причем девять из них находятся на искусственной вентиляции легких.
Динамика роста числа пациентов с COVID-19. График: Denis Protsenko/Facebook
Только за минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 62 новых пациента. Об этом сообщается на странице Проценко в Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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