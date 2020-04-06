В Подмосковье от коронавируса вылечились еще пять человек
Общее число выписанных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 по области достигло 39
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Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом выздоровели и выписались из больниц в Московской области. Последние результатов тестов этих пациентов оказались отрицательными на наличие новой инфекции.
Общее число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье достигло 39 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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