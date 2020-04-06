2020-04-06T09:12:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подмосковье от коронавируса вылечились еще пять человек

Общее число выписанных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 по области достигло 39
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом выздоровели и выписались из больниц в Московской области. Последние результатов тестов этих пациентов оказались отрицательными на наличие новой инфекции.

Общее число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье достигло 39 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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