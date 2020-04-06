Ученые рассказали, сколько коронавирус сохраняется на марлевых масках

6 Апр 2020 2020-04-06T09:29:00+03:00

Также было изучено, как долго инфекция держится на банкнотах, ткани, дереве и стекле

Изменить размер текста: A A

На использованных марлевых повязках для лица коронавирус может сохраняться до недели. К такому выводу пришла группа экспертов из Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Ученые провели исследования на различных поверхностях при комнатной температуре, а результаты опубликовали в специализированном журнале The Lancet.

Выводы следующие:

- На обычной и папиросной бумаге коронавирус продержался менее трех часов;

- На обработанной древесине и ткани менее двух дней;

- На стекле и банкнотах вирус полностью исчез только на четвертый день;

- На нержавеющей стали и пластике инфекция оставалась от четырех до семи дней;

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU