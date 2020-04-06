Ученые рассказали, сколько коронавирус сохраняется на марлевых масках
На использованных марлевых повязках для лица коронавирус может сохраняться до недели. К такому выводу пришла группа экспертов из Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
Ученые провели исследования на различных поверхностях при комнатной температуре, а результаты опубликовали в специализированном журнале The Lancet.
Выводы следующие:
- На обычной и папиросной бумаге коронавирус продержался менее трех часов;
- На обработанной древесине и ткани менее двух дней;
- На стекле и банкнотах вирус полностью исчез только на четвертый день;
- На нержавеющей стали и пластике инфекция оставалась от четырех до семи дней;
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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