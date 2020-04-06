2020-04-06T11:35:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом

Новые случаи гибели зараженных COVID-19 зарегистрированы в Московской области и Коми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под наблюдением медиков остаются 195 тысяч человекПод наблюдением медиков остаются 195 тысяч человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России за минувшие сутки скончались еще два человека с подтвержденным коронавирусом. Летальные исходы зафиксированы в Московской области и Республике Коми. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба оперативного штаба.

Таким образом общее число умерших в результате COVID-19 увеличилось до 47. Кроме того, было выявлено 954 новых случая заражения. Всего же в России инфекция подтвердилась у 6 343 человек. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве. На понедельник первый случая заражения выявлен в Карелии.

Выздоровели 406 человек, в том числе 51 за последние сутки, передает сайт kp.ru. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 195 тысяч человек. Проведено более 758 тысяч тестов на наличие опасного инфекционного заболевания.

Властями России уже утвержден список отраслей экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Горбачёв сообщил «Комсомольской правде», что после четырёх операций похудел на 30 килограммов
Михаил Мишустин о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Любые ограничения должны быть адекватными"
Правительство разработало стресс-тесты для компаний с карантином до осени и нефтью по 10 долларов
Из-за коронавируса чаще тревожатся женщины, студенты и безработные
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 195 тысяч человек
Михаил Горбачёв оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусом
Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно
Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве 30 детей
Треть строек жилья могут остановиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Мишустин: иностранцам в РФ, которые не могут вернуться на родину, продлевают визы
Оставшиеся за границей россияне получат финансовую поддержку
В России за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом
В Госдуме предложили запретить выселять съемщиков из-за самоизоляции
Врач рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания
Туроператоры предложили отсрочить выплаты россиянам за аннулированные туры до 2022 года