В России за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T11:35:39+03:00

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В России за минувшие сутки скончались еще два человека с подтвержденным коронавирусом. Летальные исходы зафиксированы в Московской области и Республике Коми. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба оперативного штаба.

Таким образом общее число умерших в результате COVID-19 увеличилось до 47. Кроме того, было выявлено 954 новых случая заражения. Всего же в России инфекция подтвердилась у 6 343 человек. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве. На понедельник первый случая заражения выявлен в Карелии.

Выздоровели 406 человек, в том числе 51 за последние сутки, передает сайт kp.ru. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 195 тысяч человек. Проведено более 758 тысяч тестов на наличие опасного инфекционного заболевания.

Властями России уже утвержден список отраслей экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU