Среди новых зараженных коронавирусом в Москве 30 детей
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве числятся 30 детей. Всего же за минувшие сутки в столице был подтвержден 591 случай заражения. Еще восемь пациентов с COVID-19 выздоровели и выписались.
Всего же в городе к настоящему моменту зарегистрировано 4 484 заболевших. Все инфицированные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Возраст новых пациентов с коронавирусом:
264 человека — от 18 до 45 лет;
204 человека — от 46 до 65 лет;
70 человек — от 66 до 80 лет;
23 человека — старше 80 лет;
30 человек — младше 18.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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