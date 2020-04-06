Среди новых зараженных коронавирусом в Москве 30 детей

6 Апр 2020 2020-04-06T10:52:07+03:00

Всего за минувшие в сутки в столице выявили 591 случай заболевания

Изменить размер текста: A A

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве числятся 30 детей. Всего же за минувшие сутки в столице был подтвержден 591 случай заражения. Еще восемь пациентов с COVID-19 выздоровели и выписались.

Всего же в городе к настоящему моменту зарегистрировано 4 484 заболевших. Все инфицированные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Возраст новых пациентов с коронавирусом:

264 человека — от 18 до 45 лет;

204 человека — от 46 до 65 лет;

70 человек — от 66 до 80 лет;

23 человека — старше 80 лет;

30 человек — младше 18.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU