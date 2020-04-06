В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 195 тысяч человек

6 Апр 2020 2020-04-06T11:21:14+03:00

За все время проведено более 758 тысяч тестов на наличие инфекции

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Под медицинским наблюдением в России остаются более 195,4 тысячи человек, у которых подозревается наличие новой коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что это на 2,7 тысячи меньше по сравнению с показателями на 5 апреля. При этом за все время в стране с начала 2020 года под наблюдением из-за COVID-19 находились 416 029 человек. Данные предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU