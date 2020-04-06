2020-04-06T11:36:01+03:00
Общество

Михаил Горбачёв сообщил «Комсомольской правде», что после четырёх операций похудел на 30 килограммов

И ещё экс-президент СССР рассказал обозревателю Александру Гамову, что уже год находится в больнице
Александр ГАМОВ@gamov1
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Экс-президент СССР рассказал обозревателю Александру Гамову, что уже год находится в больницеЭкс-президент СССР рассказал обозревателю Александру Гамову, что уже год находится в больницеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Голос бодрый, настроение бодрое. Вот настроение меня и держит еще, а ситуация неважная - я все время в больнице», - признался экс-президент СССР, которому 2 марта исполнилось 89 лет, журналисту «Комсомолки».

«Я все месяцы, что нахожусь тут, старался все-таки заниматься делами, врачи, конечно, и работа меня очень поддерживают, - поделился Горбачёв секретами своей стойкости. - Ибо, я считаю, это самое главное, что может удержать человека и позволяет ему мобилизовать свои возможности... Хотя - были тяжелые очень дни, я же четыре операции перенёс. Так что - вот сказать, что ты чувствуешь себя так сладко, когда год уже в палате. И каждый день какие-то процедуры…»

Журналист поинтересовался - чем Горбачёв питается, может быть, у него имеются какие то свои особые рецепты?

«Нет, я скажу так, что у меня с едой проблем не было, - ответил на это Михаил Сергеевич. - Больше того, у меня интерес к еде, как говорят, так - еле-еле теплится... Я за этот год потерял 30 килограммов веса. Причём - никакую диету не держал».

И ещё экс-президент поделился своими воспоминаниями - отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он когда-либо в своей жизни с такой эпидемией, с которой мир столкнулся сейчас - с коронавирусом?

«Нет, - сказал Горбачёв. - Голод был – это понятно, что страшная вещь. Я 33-й год помню (голод после гражданской войны – А.Г.). И после Великой Отечественной была голодовка жуткая».

Дал он и своё напутствие: «Да напутствие одно – не терять голову и надежду. Не надо. Тем более, что сейчас обязано общество (государство) помогать людям».

Журналист «Комсомольской Правды» пожелал Михаилу Горбачёву здоровья.

Полный текст интервью с Михаилом Горбачевым читайте на kp.ru

Михаил Горбачёв - о борьбе с эпидемией в России: "Теперь - не терять голову и надежду!".Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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