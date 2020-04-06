2020-04-06T11:54:56+03:00
Экономика

Экономист предрек начало восстановления экономики не раньше, чем через год

Но при условии, что будут приниматься должные меры поддержки
Елена АКИМОВА
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Экономист предположил, что экономика страны начнет восстанавливаться через 1-2 годаЭкономист предположил, что экономика страны начнет восстанавливаться через 1-2 годаФото: REUTERS
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Экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк спрогнозировал, когда экономика страны и мировая экономика начнет восстанавливаться. По мнению эксперта, это произойдет не ранее, чем через год, а при неблагоприятных условиях – через два.

- Первый шаг к восстановлению будет тот момент, когда пойдет снижение количества людей, заразившихся коронавирусом. Второй шаг – это открытие границ. Сейчас все страны страдают от того, что границы закрыты, нет возможности наращивать свои обороты. И третий шаг, конечно, это уже дополнительные меры, которые будут приняты правительством как стимулирующие, чтобы помочь экономике восстановиться и вернуться к тем темпам, которые были до этого. Хотя на период восстановления я бы дал год-два. Не меньше. С учетом такой сложной ситуации в мире и в стране в том числе. Мы являемся небольшим куском большого механизма, поэтому восстановление до прежних темпов будет достаточно долгим, - комментирует в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт.

Эксперты не зря говорили: не так страшен коронавирус, как вызванный им кризис. Сейчас он в самом разгаре. Положение в России непростое, этого никто не скрывает. Пока правительство страны анонсировало меры поддержки экономики и населения на 300 млрд рублей. Давайте разберемся, как именно Россию будут лечить от коронавируса.

Россияне смогут воспользоваться "кредитными каникулами" пока их доход не вернется к прежнему уровню. ЦБ ограничил максимальные суммы долга для получения помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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