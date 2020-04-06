Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги

6 Апр 2020 2020-04-06T12:50:22+03:00

Россиян до конца года освободили от штрафов за неуплату коммунальных платежей Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Россиянам временно перестанут отключать коммунальные услуги за долги по платежам. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение принято в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно ему же, до конца года налагается мораторий на штрафы для населения за неоплаченные коммунальные услуги. Изменения коснутся всех жителей страны, независимо от их доходов, и затронут платежи по газу, электроэнергии, теплу, воде, канализации и вывозу бытовых отходов.

"При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Премьер сообщил, что, помимо всего прочего, семьи с низкими доходами смогут до 1 октября 2020 года получать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг без дополнительных подтверждений.

Сайт kp.ru писал, что финансовую поддержку получат также россияне, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ и отмены авиарейсов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU