Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Россиянам временно перестанут отключать коммунальные услуги за долги по платежам. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Решение принято в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно ему же, до конца года налагается мораторий на штрафы для населения за неоплаченные коммунальные услуги. Изменения коснутся всех жителей страны, независимо от их доходов, и затронут платежи по газу, электроэнергии, теплу, воде, канализации и вывозу бытовых отходов.
"При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
Премьер сообщил, что, помимо всего прочего, семьи с низкими доходами смогут до 1 октября 2020 года получать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг без дополнительных подтверждений.
Сайт kp.ru писал, что финансовую поддержку получат также россияне, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ и отмены авиарейсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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