2020-04-06T12:50:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги

В условиях пандемии коронавируса вводятся дополнительные меры поддержки населения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Россиян до конца года освободили от штрафов за неуплату коммунальных платежейРоссиян до конца года освободили от штрафов за неуплату коммунальных платежейФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Россиянам временно перестанут отключать коммунальные услуги за долги по платежам. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение принято в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно ему же, до конца года налагается мораторий на штрафы для населения за неоплаченные коммунальные услуги. Изменения коснутся всех жителей страны, независимо от их доходов, и затронут платежи по газу, электроэнергии, теплу, воде, канализации и вывозу бытовых отходов.

"При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Премьер сообщил, что, помимо всего прочего, семьи с низкими доходами смогут до 1 октября 2020 года получать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг без дополнительных подтверждений.

Сайт kp.ru писал, что финансовую поддержку получат также россияне, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ и отмены авиарейсов.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
Пациент с коронавирусом впервые скончался в Бурятии
Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"
Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса