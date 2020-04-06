В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами

6 Апр 2020 2020-04-06T12:25:34+03:00

В ЦБ прогнозируют, что объем таких операций увеличится до 70 процентов

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В 2020 году россияне будут активнее пользоваться безналичными способами расчетов. Объем таких операций вырастет на 5 п.п. до 70 процентов в общем обороте средств.

В 2019 году количество оплат товаров и услуг с помощью карт выросло на 35%, до 32,3 млрд трансакций, а объем — на 27%, до 24,8 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Этот показатель стал рекордным с 2017 года, пишет газета "Известия".

В ЦБ прогнозируют, что тренд на популяризацию банковских карт сохранится. Большой вклад в это внесет режим ограничения, введенный в связи с коронавирусом. Россияне стараются соблюдать меры предосторожности и как можно меньше выходить на улицу. Большинство покупок совершается в интернет-магазинах, причем расплачиваться покупатели предпочитают банковской картой, а не наличными курьеру.

Больше всего по итогам февраля выросли продажи продуктов питания — на четверть (+ 24% ) в денежном выражении. В тройку лидеров по динамике также вошли категории «онлайн-образование» (+20%) и «корма для животных» (+15%).

Тем временем мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом. В ход идут все средства: у людей пытаются выманить данные банковских карт под предлогом возврата средств за отмененные перелеты, а порой неизвестные просят открыть дверь в квартиру, чтобы провести санобработку. В итоге из жилого помещения выносятся все ценности.

А в Подмосковье полицейские задержали аферистов, которые представлялись врачами и диагностировали у пенсионеров коронавирус. Лечение от болезни предлагалось приобрести на месте: набор из пробирок и ватных палочек, есть даже инструкция. Ценник - заоблачный, пишет Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU