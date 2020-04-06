Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T12:31:47+03:00

Также врачи начнут привлекать коллег по смежным специальностям и учащихся ординатуры

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Министерство здравоохранения России разрешило привлекать к работе с зараженными коронавирусом пациентами студентов медицинских вузов. учащихся ординатуры, а также врачей по смежным специальностям.

Об этом говорится в приказе ведомства, который был опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 6 апреля.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU