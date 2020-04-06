Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Также врачи начнут привлекать коллег по смежным специальностям и учащихся ординатуры
Изменить размер текста:
Министерство здравоохранения России разрешило привлекать к работе с зараженными коронавирусом пациентами студентов медицинских вузов. учащихся ординатуры, а также врачей по смежным специальностям.
Об этом говорится в приказе ведомства, который был опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 6 апреля.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»