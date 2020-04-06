Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Приказ от 2 апреля был опубликован ведомством в понедельник
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Министерство здравоохранения России установило требования к временному порядку организации работы в больницах, которые принимаются пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19.
Приказ от 2 апреля 2020 года был опубликован на сайте правовой информации в понедельник. Его подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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