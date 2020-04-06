Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Снижение потока пассажиров в российских аэропортах достигло почти 90 процентов по состоянию на понедельник, 6 апреля. Об этом сообщили представители Международной ассоциации аэропортов.
- В начале текущей недели пассажиропоток в 33 крупных аэропортах Российской Федерации значительно снизился. Снижение достигло 89%. Авиационная отрасль в России практически достигла показателей объемов потока пассажиров европейской отрасли, - говорится в сообщении Ассоциации.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил, какие рейсов и аэропортов коснулись введенные правительство России ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. С 23 марта текущего года ограничения распространяются едва ли не на все зарубежные государства за редкими исключениями. Два дня назад российские авиакомпании были вынуждены приостановить рейсы для вывоза россиян, которые не смогли вовремя вернуться из других стран из-за остановки авиасообщения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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