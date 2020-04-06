2020-04-06T12:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с введением обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССДмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы России.

Сайт kp.ru писал, что такие ограничения решили внедрить губернаторы отдельных субъектов страны. Они решили, что все прибывающие из столицы граждане должны изолироваться на две недели по месту жительства или в специально оборудованных для этого местах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин такие действия региональных властей уже раскритиковал. Он напомнил, что любые ограничения должны быть адекватными. Представитель Кремля премьера поддержал.

"Некоторые чрезмерные меры, как закрытие границ, сегодня были раскритикованы премьером. Возможно, чрезмерный эмоциональный фон может где-то присутствовать, но не надо одной краской красить всю страну", - подчеркнул Дмитрий Песков, общаясь с журналистами в понедельник, 6 апреля.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
Пациент с коронавирусом впервые скончался в Бурятии
Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"
Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса