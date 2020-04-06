Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"

6 Апр 2020 2020-04-06T12:58:25+03:00

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с введением обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы России

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы России.

Сайт kp.ru писал, что такие ограничения решили внедрить губернаторы отдельных субъектов страны. Они решили, что все прибывающие из столицы граждане должны изолироваться на две недели по месту жительства или в специально оборудованных для этого местах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин такие действия региональных властей уже раскритиковал. Он напомнил, что любые ограничения должны быть адекватными. Представитель Кремля премьера поддержал.

"Некоторые чрезмерные меры, как закрытие границ, сегодня были раскритикованы премьером. Возможно, чрезмерный эмоциональный фон может где-то присутствовать, но не надо одной краской красить всю страну", - подчеркнул Дмитрий Песков, общаясь с журналистами в понедельник, 6 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU