Кремль призвал жителей России к ответственному отношению к здоровью и дисциплине
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал россиян «не сгущать краски» и обеспечить сохранность своего эмоционального спокойствия. О важности дисциплины, ответственного отношения к своему здоровью и об эмоциональных и психологических последствиях ситуации с коронавирусной инфекцией вновь напомнили в Кремле 6 апреля.
- В некоторых случаях чрезмерный эмоциональный фон может присутствовать, к сожалению, но в данной ситуации лучше этого не допускать, - отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил о словах российского президента Владимира Путина и правительства о том, что в сложившихся обстоятельствах жизненно важно проявить дисциплину и ответственно бережно относится к своему здоровью и здоровью своих близких.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о словах Дмитрия Пескова по поводу введения карантина для улетающих из Москвы в регионы России. Пресс-секретарь президента страны отметил, что «не надо одной краской красить всю страну».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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