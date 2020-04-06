Кремль призвал жителей России к ответственному отношению к здоровью и дисциплине

6 Апр 2020 2020-04-06T13:21:33+03:00

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал россиян «не сгущать краски» и обеспечить сохранность своего эмоционального спокойствия. О важности дисциплины, ответственного отношения к своему здоровью и об эмоциональных и психологических последствиях ситуации с коронавирусной инфекцией вновь напомнили в Кремле 6 апреля.

- В некоторых случаях чрезмерный эмоциональный фон может присутствовать, к сожалению, но в данной ситуации лучше этого не допускать, - отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил о словах российского президента Владимира Путина и правительства о том, что в сложившихся обстоятельствах жизненно важно проявить дисциплину и ответственно бережно относится к своему здоровью и здоровью своих близких.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о словах Дмитрия Пескова по поводу введения карантина для улетающих из Москвы в регионы России. Пресс-секретарь президента страны отметил, что «не надо одной краской красить всю страну».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU