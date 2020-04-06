Главный ветврач России назвал животных, которые в зоне риска из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T13:26:04+03:00

Но пока делать конкретные прогнозы рано, отметил Николай Власов

Изменить размер текста: A A

Заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный врач РФ Николай Власов объяснил, возможно ли заражение животных коронавирусом. Учитывая иностранный опыт, можно выделить тех питомцев, кто оказывается в зоне риска.

По словам Николая Власова, распространение COVID-19 среди животных зависит от ряда факторов.

- Есть следующие варианты заражения: зоопарковых животных, кошек и собак, в самых южных районах вирус могут получить змеи и летучие мыши, — прокомментировал ветеринарный врач «Ридусу».

Пока вопрос заражения животных коронавирусом до конца не изучен. Многие ветеринары сходятся во мнении, что проблема сильно преувеличена.

- Коронавирусы очень видоспецифичны, вирусы животных и вирус человека сильно различаются. Коронавирус человека, конечно, может мутировать и попасть в организм собаки или кошки, но это единичные случаи, - заключил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Не стоит забывать, что животное может являться переносчиком вируса. Угрозу может представлять шерсть питомца, но в том случае, если имелся контакт с больным человеком.

- Сами животные гораздо легче переносят „свои“ коронавирусы. Так, по некоторым оценкам, 80% кошек живут с коронавирусом кошачьих без особых последствий для организма. Вирус, впрочем, может мутировать и вызывать инфекционный перитонит кошек, но такие случаи тоже нечасты, — добавил Михаил Шеляков.

Ранее специалисты итальянского Высшего института здоровья опубликовали доклад, в котором дают четкий вывод - домашние животные могут болеть коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU