Mail.ru Group представила обновленный ICQ с ботами и системой быстрых ответов
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, который теперь умеет расшифровывать аудио в текст и создавать ботов.
Спустя 10 лет с момента перехода приложения под контроль российской компании оно получило новое название - ICQ New, а также искусственный интеллект и современный интерфейс.
В мессенджере появилась система быстрых ответов Smart Reply, которая подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров. При наборе сообщения вручную могут быть предложены варианты замены слов, фраз или эмодзи на яркую картинку.
Кроме того, ICQ New теперь умеет автоматически превращать аудио в текст. Максимальное число участников групповых звонков увеличено до 30 человек. Можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников и заводить каналы. Есть платформа для создания ботов.
Также пользователи могут запрещать звонить и добавлять себя в группы. Для дополнительной защиты можно включить PIN-код, который приложение запрашивает при запуске, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU