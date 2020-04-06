В Госдуме назвали разумным предложение тестировать россиян на коронавирус на дому

6 Апр 2020 2020-04-06T13:38:27+03:00

Россиянам предложат пройти тест на коронавирус на дому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это позволит понять точную картину распространения COVID-19 в России

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В Госдуме поддержали идею запустить тестирование на коронавирус на дому.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что это поможет понять точную картину распространения болезни в России. Проводиться мероприятия будут с помощью высокочувствительной тест-системы.

- Необходимость обследования широких масс населения и получения объективной информации об индексе инфицированных является для эпидемиологии чрезвычайно важным индикатором благополучия / неблагополучия эпидемиологической ситуации, - говорит депутат.

Применяемые методики будут эффективны и смогут быстро обрисовать картину заболевания, а еще выявить тех, кто не имеет симптомов болезни, но является ее носителем. Так что предложение Роспотребнадзора «очень разумно».

- Желающие смогут пройти тест не выходя из дома. Это новая технология, которая поможет получить более объективную картину, — объяснил парламентарий RT.

Ранее сообщалось, что для проведения анализа специалисты будут использовать высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии. Она позволит выявить болезнь даже на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU