Тест на коронавирус дома: сколько стоит и как можно сделать
В Роспотребнадзоре назвали стоимость проведения теста на коронавирус дома
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Тест на коронавирус можно будет сделать дома. Согласно данным Роспотребнадзора, такая услуга обойдется в 1250 рублей без учета выезда медицинского сотрудника.
Осуществлять процедуру будут работники Центра молекулярной диагностики (СMD). Воспользоваться услугой пока могут лишь жители Москвы и Московской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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