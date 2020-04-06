Тест на коронавирус дома: сколько стоит и как можно сделать

6 Апр 2020 2020-04-06T13:56:59+03:00

В Роспотребнадзоре назвали стоимость проведения теста на коронавирус дома

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Тест на коронавирус можно будет сделать дома. Согласно данным Роспотребнадзора, такая услуга обойдется в 1250 рублей без учета выезда медицинского сотрудника.

Осуществлять процедуру будут работники Центра молекулярной диагностики (СMD). Воспользоваться услугой пока могут лишь жители Москвы и Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU