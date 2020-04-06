Врачи бьют тревогу из-за резкого сокращения донорской крови

6 Апр 2020 2020-04-06T15:13:18+03:00

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Пандемия коронавируса загнала многих россиян по домам. Опасаясь заразиться вирусом, люди предпочитают не выходить на улицу без большой необходимости. А тем временем врачи отмечают проблему, которая совсем скоро остро встанет перед многими больницами – это нехватка донорской крови. В связи с мерами предосторожности число доноров тоже сократилось в разы.

Накануне Центр имени Димы Рогачева разместил на своем сайте объявление: «Пожалуйста, продолжайте сдавать кровь и тромбоциты, поскольку наши пациенты по-прежнему нуждаются в ваших дотациях, спасающих жизни. Научный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева открыт для приема доноров. Наши сотрудники принимают дополнительные меры профилактики, чтобы вы могли безопасно сдавать кровь. В пандемию мы пытаемся сохранить работу службы крови, приближенную к нормальному режиму».

В больнице делятся статистикой: обычно ежедневно приходят 60-70 доноров, а на минувшей неделе только 17-20 человек. И в основном это родители пациентов, их родственники, врачи. Этих резервов хватит на очень короткий срок, ведь потребность в крови очень высокая. Для большинства пациентов это шанс на жизнь, тем более, что режим работы Центра не поменялся и пациентов все также много.

- Альтернативы крови просто не существует. Вот и обращаемся мы с просьбой ко всем, кто может, поддержать детей и сдать кровь, - говорит заведующий отделением трансфузиологии, заготовки и процессинга гемопоэтических стволовых клеток Центра имени Рогачева профессор Павел Трахтман.

Что касается безопасности, то в Центре усилили меры: помимо регулярного мыться рук и обработки их с помощь антисептика, проводится обработка поверхностей, к которым прикасался донор, используются стерильные наборы для взятия крови у каждого донора. В целом процедура, включая разговор с врачом, занимает не более 15 минут. При этом на взятие 450 мл крови уходит примерно 5-8 минут.

Правила для желающих стать донорами:

Отсутствие хронических заболеваний,

Отсутствие симптомов ОРВИ,

Отсутствие контактов с теми, кто находится в режиме самоизоляции из-за коронавируса,

Отсутствие регулярного приема лекарств.

- Группа крови для наших пациентов не важна. Донорскую кровь делят на компоненты - эритроциты, тромбоциты, плазма. Капают именно их. И каждый донор помогает нескольким больным детям, - говорит «Российской газете» Павел Трахтман.

Кстати, сдавший кровь получает 1010 рублей, но, как признаются врачи, многие отказываются от денег. Куда важнее в этой ситуации сознание того, что твоя кровь станет шансом на жизнь для ребенка.

Сдать кровь можно в будний день с 9 утра до 13:00.

В условиях пандемии накануне нужно позвонить в Центр и записаться на процедуру по телефону: 8 (495) 287-65-70 (доб. 5103 и 5104).

Тем временем, больным COVID могут потребоваться плазма и кровь - не отказывайтесь от донорства. Специалисты отделений переливания крови обратились к донорам.

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ИСТОЧНИК KP.RU