Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T15:59:57+03:00

Специалисты рассказали, на кого приходится большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции

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Новая коронавирусная инфекция наиболее опасна для мужчин старше 50 лет с рядом хронических заболеваний. К такому выводу китайские медики пришли, изучив 85 смертельных случаев в двух госпиталях в провинции Ухань.

Результат исследования показал, что средний возраст пациентов составил 65,8 года, оказались 72,9% из выборки мужчинами. Специалисты также сообщили, что зачастую жертвами инфекции становятся граждане с ишемической болезнью сердца, гипертонией, а также с диабетом.

Среди наиболее распространенных симптомов эксперты отметили высокую температуру (у 78 пациентов из 85), одышку (60 пациентов) и слабость (50 пациентов).

Напомним, число пациентов с коронавирусом за минувшие сутки в России увеличилось на 954 человека. На сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771283" frameborder="0"></iframe> Поешьте, доктор!.Врачам, которые сейчас спасают мир от коронавирусной инфекции, самим необходима помощь – простая, человеческая…

ИСТОЧНИК KP.RU