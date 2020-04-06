Эксперт спрогнозировал цены на нефть после видеоконференции ОПЕК+

6 Апр 2020 2020-04-06T15:49:01+03:00

При хорошем раскладе цена будет 25–30 долларов, а при плохом – 20 долларов

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События на нефтяном рынке отражаются на всех странах, которые заняты добычей нефти. 9 апреля страны-участницы сделки ОПЕК+ планируют обсудить новый формат сотрудничества. Видеоконференция пройдет в расширенном формате, о своем участие заявил глава США Дональд Трамп. По оценкам главного аналитика «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, простого снижения объемов добычи будет недостаточно.

- Это связано с тем, что избыток предложения составляет 20–25 млн баррелей в сутки. Намеченные объемы его снижения лишь вполовину данной величины не уравновесят падение спроса. Но самое главное — в том, что и они под сомнением, - цитирует NEWS.ru слова аналитика.

В настоящее время Саудовская Аравия добывает около 12 млн баррелей в сутки, Россия — примерно 11 млн, США — 13 млн.

Вашингтон пока отказывается снижать объемы добычи. Москва готова уступить свои позиции и снизить добычу на 1 млн баррелей, но при условии, что США тоже пересмотрят свою позицию. Эр-Риярд пока не обозначил свою позицию, но отказался от переговоров с Россией.

- Саудовская Аравия пока не готова к соглашению с Россией. Именно из-за этого видеоконференция была перенесена с 6 апреля на три дня, - считает Гойхман.

Эксперт сравнивает предстоящие переговоры с героями басни «Лебедь, щука и рак».

- Предположить развитие событий сложно…В случае лучшего его исхода цена останется в диапазоне 25–30 долларов. Но если инвесторы, живущие сейчас его ожиданием, разочаруются итогами, то нефть может снова уйти к 20 долларов и ниже в апреле-мае, - заключил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU