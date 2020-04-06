Специалисты назвали неочевидные предметы, которые нужно постоянно дезинфицировать
Специалисты московского Департамента здравоохранения призвали граждан страны проводить постоянную дезинфекцию вещей, с которыми люди контактируют каждый день во время пандемии коронавируса. Результаты исследований и рекомендации опубликовали на официальном портале ведомства.
В список неочевидных с первого взгляда вещей, которые нужно обрабатывать, вошли телефоны, ключи, санитайзеры, пульты, часы, ошейники и поводки для выгула домашних животных.
Санитайзер является хорошим рассадником для различных бактерий и вирусов, несмотря на то, что он призван дезинфицировать помещение. Поскольку емкость с жидкостью для обеззараживания люди, как правило, берут грязными руками и хранят на не совсем стерильных поверхностях, на санитайзере собирается множество инфекции.
Ремешок наручных часов также постоянно подвергается контакту со стороны своего хозяина, поэтому собирает на себя все бактерии с рук и требует тщательной обработки.
Медики призвали россиян чаще протирать наушники и зарядки для телефонов и плееров дезинфицирующими салфетками, а также обеззараживать ручки дверей и окон и игрушки для детей и животных.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, сколько коронавирусная инфекция может выживать на различных поверхностях, какие предметы являются самыми большими разносчиками вируса и как правильно их обрабатывать, чтобы не заразиться болезнью.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»