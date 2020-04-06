Специалисты назвали неочевидные предметы, которые нужно постоянно дезинфицировать

6 Апр 2020 2020-04-06T16:17:17+03:00

В список неочевидных с первого взгляда вещей, которые нужно обрабатывать, вошли телефоны, ключи, санитайзеры, пульты, часы, ошейники и поводки для выгула домашних животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С этими вещами люди контактируют каждый день, не задумываясь о санитарных правилах

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Специалисты московского Департамента здравоохранения призвали граждан страны проводить постоянную дезинфекцию вещей, с которыми люди контактируют каждый день во время пандемии коронавируса. Результаты исследований и рекомендации опубликовали на официальном портале ведомства.

В список неочевидных с первого взгляда вещей, которые нужно обрабатывать, вошли телефоны, ключи, санитайзеры, пульты, часы, ошейники и поводки для выгула домашних животных.

Санитайзер является хорошим рассадником для различных бактерий и вирусов, несмотря на то, что он призван дезинфицировать помещение. Поскольку емкость с жидкостью для обеззараживания люди, как правило, берут грязными руками и хранят на не совсем стерильных поверхностях, на санитайзере собирается множество инфекции.

Ремешок наручных часов также постоянно подвергается контакту со стороны своего хозяина, поэтому собирает на себя все бактерии с рук и требует тщательной обработки.

Медики призвали россиян чаще протирать наушники и зарядки для телефонов и плееров дезинфицирующими салфетками, а также обеззараживать ручки дверей и окон и игрушки для детей и животных.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, сколько коронавирусная инфекция может выживать на различных поверхностях, какие предметы являются самыми большими разносчиками вируса и как правильно их обрабатывать, чтобы не заразиться болезнью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU