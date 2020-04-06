Минздрав РФ: две недели покажут, насколько эффективны меры против коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T16:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие две недели мы узнаем, насколько эффективны принятые в России меры против новой коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что на текущей недели мы уже можем заметить маленький результат.

«Когда будет пик, и какой высоты будет подъем, и какое основание будет у этого пика - будет зависеть от тех мер, которые сегодня вводятся. Те меры, которые введены сейчас, начинают пока показывать маленький результат, потому что дальше это будет более видно. Эта неделя покажет, следующая неделя покажет, насколько эффективны эти меры», - сказал глава Минздрава в эфире программы «Познер».

При этом Мурашко отметил, что подготовка системы здравоохранения нашей страны идёт полным ходом, а опыт предыдущих стран, на который наша страна опиралась при введении ограничительных мер, показал их эффективность.

Напомним, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон о введение штрафов до миллиона рублей для нарушителей карантина. Кроме того, до семи лет лишения свободы может грозить инфицированному, который нарушив карантин намерено заразил других. Российские полицейские выявили и привлекли к административной ответственности 1250 человек, которые вернулись домой из зарубежных поездок и нарушили карантин,

ИСТОЧНИК KP.RU