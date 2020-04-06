Песков рассказал о тестировании Трутнева и Козлова на коронавирус перед встречей с Путиным

6 Апр 2020 2020-04-06T17:51:33+03:00

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о тестировании Юрия Трутнева и Александра Козлова на коронавирус COVID-19 перед встречей с президентом Россией Владимиром Путиным. Он отметил, что все необходимые меры безопасности были выполнены.

Ранее стало известно о том, что в условиях пандемии коронавируса российский лидер не отказывается от очных встреч и в понедельник, 6 апреля, он встретился со своим полпредом по Дальневосточном федеральном округе, а также с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Все необходимые меры безопасности были безусловно выполнены», - сообщил представитель Кремля, комментируя состоявшуюся встречу.

Напомним, ранее Песков сообщил, что российский лидер будет работать удалённо как минимум неделю. О новом формате работы президента заявили после того, как положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердили у главврача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU