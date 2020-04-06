Песков рассказал о тестировании Трутнева и Козлова на коронавирус перед встречей с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о тестировании Юрия Трутнева и Александра Козлова на коронавирус COVID-19 перед встречей с президентом Россией Владимиром Путиным. Он отметил, что все необходимые меры безопасности были выполнены.
Ранее стало известно о том, что в условиях пандемии коронавируса российский лидер не отказывается от очных встреч и в понедельник, 6 апреля, он встретился со своим полпредом по Дальневосточном федеральном округе, а также с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Все необходимые меры безопасности были безусловно выполнены», - сообщил представитель Кремля, комментируя состоявшуюся встречу.
Напомним, ранее Песков сообщил, что российский лидер будет работать удалённо как минимум неделю. О новом формате работы президента заявили после того, как положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердили у главврача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко.
ИСТОЧНИК KP.RU