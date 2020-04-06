Более 22,6 млн россиян смотрели второе обращение Путина по ситуации с коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T17:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Второе обращение президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом 2 апреля в нашей стране смотрели более 22,6 миллиона россиян. Таковы подсчеты компании Mediascope.

Согласно данным компании, которые приводит РИА Новости, большинство зрителей смотрели трансляцию на Первом канале. Его аудитория составила 5,9 миллиона человек. Следом идут телеканал «России 1» с 3,4 миллиона зрителями и НТВ – с 3,2 миллиона.

Напомним, первое обращение российского лидера состоялось 25 марта, когда президент сообщил о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса в России, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля для всей страны.

В ходе своего второго обращения к гражданам глава государства сообщил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против распространения коронавируса, однако угроза сохраняется и необходимо продление режима самоизоляции. При этом Путин отметил, что даты могут корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 2 апреля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU