2020-04-06T18:29:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Коронавируснйю инфекцию нашли у сотрудника колонии в Рязанской области
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусомВ российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусомФото: REUTERS
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В российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Тест на наличие коронавирусной инфекции показал положительный результат у сотрудника колонии в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

На данный момент в колонии прекратили приём осуждённых и их перевод в другие учреждения, а также приём и передачу посылок.

Инфицированный сотрудник находится на самоизоляции, и как сообщает УФСИН, болезнь протекает в лёгкой форме, поэтому ему не требуется госпитализация.

ФСИН уточняет, что у других работников и заключённых колонии инфекция не обнаружен. В ведомстве назвали стабильной эпидемиологическую обстановку в колонии.

Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на 6 апреля было зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусом в России, из них 591 – в Москве и 89 – в Московской области. В Рязанской области на данный момент зарегистрировано 12 случаев заражения, 6 – за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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