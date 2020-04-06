Штраф за незаконную торговлю масками озвучили в правительстве
Правительство России ввело штрафы за незаконную торговлю масками и другими средствами защиты. Принятое постановление будет действовать три месяца.
Согласно принятому документу торговать масками теперь могут только аптеки, а за нарушения будет грозить штрафов: до 150 тысяч рублей должен будет отдать индивидуальный предприниматель или должностное лицо, допустившие несанкционированную торговлю, а штраф до 500 тысяч рублей грозит компаниям и фирмам.
Напомним, запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии был введен на фоне резкого увеличения количества мошенников. Более того, правительство ввело ограничение, согласно которым на каждом этапе продаж масок и перчаток цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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