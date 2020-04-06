Глава ВЦИОМ: в феврале большинство россиян считали, что коронавирус - исключительно китайская болезнь
Ещё в феврале 2020 года большинство россиян считали, что коронавирус - исключительно китайская болезнь, которая их существенно не коснётся, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире Радио "Комсомольская правда".
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения также рассказал, что 88% опрошенных россиян считают, что им достаточно информации о коронавирусе и его распространении.
- Информационный голод о пандемии удовлетворён, - отметил Валерий Фёдоров.
Он также подчеркнул, что главной задачей ВЦИОМа является соблюдение честной и объективной подачи информации "без гнева и пристрастия".
ИСТОЧНИК KP.RU