Глава ВЦИОМ: в феврале большинство россиян считали, что коронавирус - исключительно китайская болезнь

6 Апр 2020 2020-04-06T19:26:16+03:00

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Ещё в феврале 2020 года большинство россиян считали, что коронавирус - исключительно китайская болезнь, которая их существенно не коснётся, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире Радио "Комсомольская правда".

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения также рассказал, что 88% опрошенных россиян считают, что им достаточно информации о коронавирусе и его распространении.

- Информационный голод о пандемии удовлетворён, - отметил Валерий Фёдоров.

Он также подчеркнул, что главной задачей ВЦИОМа является соблюдение честной и объективной подачи информации "без гнева и пристрастия".

ИСТОЧНИК KP.RU