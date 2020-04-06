Норвегия впервые с 2002 года готова сократить добычу нефти

6 Апр 2020 2020-04-06T20:49:24+03:00

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Норвегия готова рассмотреть возможность сокращения добычи нефти впервые с 2002 года, если на такой шаг пойдет большая часть нефтедобывающих компаний. Такое заявление сделала министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру.

«Мы ведем диалог с заинтересованными сторонами (…) Если большая часть нефтедобывающих компаний согласится значительно сократить добычу, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения», - сказала министр крупнейшего производителя нефти в Западной Европе.

Кроме того, Норвегия получила приглашение на видеоконференцию ОПЕК+ 9 апреля по вопросу возможного сокращения добычи нефти. Бру сообщила, что страна может принять в ней участие в качестве наблюдателя.

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции было запланировано на 6 апреля, однако накануне его перенесли на 9 апреля. Ранее Саудовская Аравия сообщала о готовности сократить добычу нефти при условии, если Россия и США присоединятся. В свою очередь Москва заявила о готовности к снижению нефтедобычи, но при условии, что Вашингтон тоже примет это условие.

ИСТОЧНИК KP.RU