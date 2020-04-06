2020-04-06T19:56:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

У пациентов была подтверждена двусторонняя пневмония
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве умерли два пациента с коронавирусомВ Москве умерли два пациента с коронавирусомФото: REUTERS
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В Москве скончались два пациента с диагнозом коронавирус и подтвержденной двусторонней пневмонией. Таким образом общее число скончавшихся в России достигло 49 человек. Об этом сообщает в понедельник, 6 апреля, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

Возраст погибших пациентов – 67 лет и 72 года. Они оба имели сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, хронический бронхит, гипертензия, а также кардиосклероз.

Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на 6 апреля было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в России, из них 591 – в Москве. Таким образом на данный момент в нашей стране было зарегистрировано 6 343 случая заражения COVID-19 в 80 регионах.

Ранее, врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса. По их данным, чаще всего от этого заболевания умирают мужчины старше 50 лет с ишемической болезнью сердца, гипертонией, а также с диабетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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