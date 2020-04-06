Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии

6 Апр 2020 2020-04-06T20:20:42+03:00

При этом почти треть граждан прогнозируют рост угрозы международных конфликтов

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Чуть меньше трети опрошенных россиян прогнозируют, что после пандемии вырастет угроза вооруженных конфликтов в мире. Однако в России нет ожидания войны после победы над распространением коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров в эфире Радио "Комсомольская правда".

Также он рассказал, что нередко россияне верят в конспирологические теории. Многие уверены, что источником пандемии коронавируса стали не естественные процессы, а искусственный источник.

- Одна часть считает, что во всём виноваты китайцы, а вторая - что виноваты американцы, - отметил Фёдоров, пояснив, что сторонники конспирологии разделились в этом вопросе примерно пополам.

При этом абсолютное большинство россиян признало существование пандемии. Также опросы показали, что россияне уверены в будущей победе человечества над пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU