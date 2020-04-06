В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой

6 Апр 2020 2020-04-06T20:14:52+03:00

Большая часть пользователей сообщили о проблеме при попытке доступа к поисковику

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В понедельник, 6 апреля, пользователи «Яндекса» сообщили о серьезном сбое в работе сервисов компании.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, наибольшая часть отправили жалобу в связи с невозможностью открыть сайт поисковика (84%). 13% столкнулись с проблемами в работе почты и около 1% сообщили о сбое в работе с сервисом «Яндекс. Деньги» (20%).

Ранее сбои в сервисах «Яндекс» происходили 24, 6 и 4 марта.

Напомним, накануне в мире произошел массовый сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram. С проблемами столкнулись пользователи разных стран. 86% пользователей Facebook пожаловались на работу ресурса, а еще 13% даже не смогли войт на сайт или в приложение. подключиться к WhatsApp не смогли 92%. С проблемой загрузки Instagram столкнулись 73% пользователей, а войти не смогли 17%.

ИСТОЧНИК KP.RU