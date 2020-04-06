Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза

6 Апр 2020 2020-04-06T20:44:41+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая коронавирусная инфекция является самым серьезным испытанием за всю историю Европейского Союза.

«На мой взгляд, Евросоюз столкнулся с самым серьезным испытанием с момента своего основания», - сказала глава немецкого правительства.

По словам Меркель, с технической точки зрения новое заболевание представляет «симметрический шок» для Евросоюза и все его члены должны быть заинтересованы в том, чтобы Европа вышла из кризиса еще более сильной. Она также отметила, что в долгосрочной перспективе Германии будет хорошо «только, если хорошо будет Европе».

Напомним, накануне Меркель вышла из карантина. Ранее глава немецкого правительства узнала, что врач, который делал ей профилактическую прививку, оказался инфицирован COVID-19. В результате канцлер решила работать из дома и трижды прошла тестирования на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU