6 Апр 2020 2020-04-06T21:18:28+03:00

Ученые рассказали, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса Фото: EAST NEWS

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Насекомые не представляют угрозы с точки зрения возможности заражения коронавирусом COVID-19, поскольку они не являются переносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщил энтомолог, специалист по ДНК Константин Китаев.

«Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус. Бояться в этом смысле нечего», - сказал он в беседе с порталом Ura.ru.

Данную информацию подтвердила энтомолог Юлия Ловцова. При этом она не исключила, что больной коронавирусом может чихнуть на руку, и на нее моментально сядет муха, а потом перелетит на другого человека и заразит его. Однако подчеркнула, что вероятность такого развития событий «крайне мала».

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане. В ВОЗ сообщили, что ведут тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU