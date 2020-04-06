2020-04-06T22:08:29+03:00
В мире

Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин

Пенсионеры сообщали родственникам, что идут за покупками, а сами отправлялись в лес играть в карты
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантинПолиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Итальянские правоохранители накрыли организованную «банду» пенсионеров, которые, несмотря на запрет выходить из дома, постоянно собирались в лесу, где играли в азартные игры.

Как пишет Milano la Repubblica, все происходило в итальянской коммуне Кастано-Примо в Ломбардии, которая стала одним из очагов распространения коронавируса в Италии и где раньше всего был введен строгий карантин.

Нарушителями были пожилые люди в возрасте от 65 до 72 лет, которые сообщали родственникам, что идут за покупками, а сами отправлялись играть в карты.

В один из дней местные жители услышали крики пенсионеров, которые часто ссорились и кричали друг на друга. Они застукали шесть пожилых людей без медицинских масок и сразу же сообщили об этом полиции и мэру Джузеппе Пиньяцелло.

«Я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», - сказал градоначальник и принял решение на первый раз не штрафовать нарушителей.

Напомним, Италия лидирует по количеству жертв коронавируса. В стране от заболевания скончалось уже 15 887 человек. Однако накануне в стране было зафиксировано самое низкое число смертей за последние недели - умерли 525 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии
Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин
Нетаньяху объявил о введении карантина в Израиле по всей стране
У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать
Ученые рассказали, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Россия возобновила вывоз россиян на родину
В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза
Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии
В Москве умерли два пациента с коронавирусом