Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин

6 Апр 2020 2020-04-06T22:08:29+03:00

Пенсионеры сообщали родственникам, что идут за покупками, а сами отправлялись в лес играть в карты

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Итальянские правоохранители накрыли организованную «банду» пенсионеров, которые, несмотря на запрет выходить из дома, постоянно собирались в лесу, где играли в азартные игры.

Как пишет Milano la Repubblica, все происходило в итальянской коммуне Кастано-Примо в Ломбардии, которая стала одним из очагов распространения коронавируса в Италии и где раньше всего был введен строгий карантин.

Нарушителями были пожилые люди в возрасте от 65 до 72 лет, которые сообщали родственникам, что идут за покупками, а сами отправлялись играть в карты.

В один из дней местные жители услышали крики пенсионеров, которые часто ссорились и кричали друг на друга. Они застукали шесть пожилых людей без медицинских масок и сразу же сообщили об этом полиции и мэру Джузеппе Пиньяцелло.

«Я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», - сказал градоначальник и принял решение на первый раз не штрафовать нарушителей.

Напомним, Италия лидирует по количеству жертв коронавируса. В стране от заболевания скончалось уже 15 887 человек. Однако накануне в стране было зафиксировано самое низкое число смертей за последние недели - умерли 525 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU