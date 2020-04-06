Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин
Итальянские правоохранители накрыли организованную «банду» пенсионеров, которые, несмотря на запрет выходить из дома, постоянно собирались в лесу, где играли в азартные игры.
Как пишет Milano la Repubblica, все происходило в итальянской коммуне Кастано-Примо в Ломбардии, которая стала одним из очагов распространения коронавируса в Италии и где раньше всего был введен строгий карантин.
Нарушителями были пожилые люди в возрасте от 65 до 72 лет, которые сообщали родственникам, что идут за покупками, а сами отправлялись играть в карты.
В один из дней местные жители услышали крики пенсионеров, которые часто ссорились и кричали друг на друга. Они застукали шесть пожилых людей без медицинских масок и сразу же сообщили об этом полиции и мэру Джузеппе Пиньяцелло.
«Я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», - сказал градоначальник и принял решение на первый раз не штрафовать нарушителей.
Напомним, Италия лидирует по количеству жертв коронавируса. В стране от заболевания скончалось уже 15 887 человек. Однако накануне в стране было зафиксировано самое низкое число смертей за последние недели - умерли 525 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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