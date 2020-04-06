Bloomberg: США и Канаду не пригласили на совещание ОПЕК+

6 Апр 2020 2020-04-06T23:35:43+03:00

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Представители Соединенных Штатов и Канады не получили приглашения на совещание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Тем временем, источники агентства Reuters в ОПЕК+ утверждают, что на этом совещании, скорее всего, будет принято решение сократить добычу нефти, если и США согласятся пойти на такой шаг. По оценкам экспертов, если переговоры пройдут успешно, то баррель нефти марки Brent к концу недели может подорожать до $40, а российская валюта - до 75 рублей за доллар.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что заседание ОПЕК+ перенесли на четверг, 9 апреля, страны — участницы сделки планируют обсудить новый формат сотрудничества. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.

4 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках. Он отметил, что нефтедобыча может быть сокращена до 10 миллионов баррелей в сутки, но при условии, что это не станет сокращением только с одной стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU