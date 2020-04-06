Самолет доставил россиян из Бангладеш в Нижний Новгород
Самолет авиакомпании «Икар», вывезший из столицы Бангладеш Дакки с 178 россиянами на борту в 22:34 по московскому времени приземлился в нижегородском аэропорту «Стригино». Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в мире вернувшиеся на Родину наши соотечественники две недели будут находиться на изоляции в профилакториях Нижегородской области.
Об этом сообщили в областной администрации, уточнив, что россияне, прилетевшие в Нижний Новгород на борту Boeing 767, – в основном, сотрудники госкорпорации «Росатом», которая и обеспечила их перелет из Дакки.
«Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на Родину, мы идем им навстречу», - приводит слова главы корпорации Алексея Лихачева ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы. На понедельник, 6 апреля, запланированы совершены первые два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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