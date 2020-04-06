2020-04-07T00:00:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Самолет доставил россиян из Бангладеш в Нижний Новгород

Рейсом авиакомпании «Икар» на Родину вернулись 178 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Россия возобновила авиарейсы для вывоза соотечественников из зарубежных странРоссия возобновила авиарейсы для вывоза соотечественников из зарубежных странФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Самолет авиакомпании «Икар», вывезший из столицы Бангладеш Дакки с 178 россиянами на борту в 22:34 по московскому времени приземлился в нижегородском аэропорту «Стригино». Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в мире вернувшиеся на Родину наши соотечественники две недели будут находиться на изоляции в профилакториях Нижегородской области.

Об этом сообщили в областной администрации, уточнив, что россияне, прилетевшие в Нижний Новгород на борту Boeing 767, – в основном, сотрудники госкорпорации «Росатом», которая и обеспечила их перелет из Дакки.

«Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на Родину, мы идем им навстречу», - приводит слова главы корпорации Алексея Лихачева ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы. На понедельник, 6 апреля, запланированы совершены первые два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 47 человек
Самолет доставил россиян из Бангладеш в Нижний Новгород
Bloomberg: США и Канаду не пригласили на совещание ОПЕК+
Распространение коронавируса в мире: число зараженных за сутки превысило 77 тысяч
Власти Нью-Йорка готовы хоронить в городских парках
Минпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска
Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии
Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин
Нетаньяху объявил о введении карантина в Израиле по всей стране
У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать
Ученые рассказали, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Россия возобновила вывоз россиян на родину
В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза
Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии
В Москве умерли два пациента с коронавирусом