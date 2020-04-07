В Венесуэле число зараженных коронавирусом выросло до 165 человек

7 Апр 2020 2020-04-07T03:32:56+03:00

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На текущий момент число больных коронавирусом в Венесуэле составляет 165 человек. Об этом заявил вице-президент страны Хорхе Родригес.

В настоящее время вирус в Боливарианской Республике выявлен у 86 мужчин и 79 женщин. Родригес отметил, что из шести новых больных двое прибыли недавно из Колумбии и Перу.

Число погибших от коронавируса остается без изменений - 7 человек. Кроме того, 65 человек уже находятся на этапе выздоровлдения от COVID-19, 52 инфицированных госпитализированы, 39 заразившихся проходят лечение в домашних условиях, а двое - изолированы в специально выделенных отелях.

ИСТОЧНИК KP.RU