Трамп позаботился, чтобы больного коронавирусом Джонсона хорошо лечили

7 Апр 2020 2020-04-07T04:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на брифинге в Белом доме, что он позаботился о лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом COVID-19 и накануне попал с осложнениями в реанимацию одной из лондонских больниц.

По словам американского лидера, он попросил некие «ведущие компании» помочь в лечении британского премьера. Какие именно – уточнять не стал, однако отметил, что речь идет о «сложном лечении», которое только эти эти фирмы и могут предоставить Джонсону. Кроме того, вашингтонская администрация, как утверждает Трамп, держит ситуацию под постоянным контролем.

«Мы связались со всеми докторами Бориса, посмотрим, что произойдет, но они готовы начинать. Мы работаем с Лондоном в том, что касается Бориса», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцелярия главы правительства Соединенного Королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель. Однако позже источник в национальной системе здравоохранения рассказал журналистам, что состояние Джонсона тяжелое, поэтому его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771161" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Британии: премьер в больнице, а королева сравнивает ситуацию со Второй мировой войной

Как здоровье премьер-министра Бориса Джонсона? Не стало ли ему еще хуже? Сможет ли теперь правительство всерьез бороться с коронавирусом? Эти вопросы тревожат в Великобритании всех, но внятных ответов нет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU