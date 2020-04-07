Трамп позаботился, чтобы больного коронавирусом Джонсона хорошо лечили
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на брифинге в Белом доме, что он позаботился о лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом COVID-19 и накануне попал с осложнениями в реанимацию одной из лондонских больниц.
По словам американского лидера, он попросил некие «ведущие компании» помочь в лечении британского премьера. Какие именно – уточнять не стал, однако отметил, что речь идет о «сложном лечении», которое только эти эти фирмы и могут предоставить Джонсону. Кроме того, вашингтонская администрация, как утверждает Трамп, держит ситуацию под постоянным контролем.
«Мы связались со всеми докторами Бориса, посмотрим, что произойдет, но они готовы начинать. Мы работаем с Лондоном в том, что касается Бориса», - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцелярия главы правительства Соединенного Королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель. Однако позже источник в национальной системе здравоохранения рассказал журналистам, что состояние Джонсона тяжелое, поэтому его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.
Коронавирус в Великобритании.
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Как здоровье премьер-министра Бориса Джонсона? Не стало ли ему еще хуже? Сможет ли теперь правительство всерьез бороться с коронавирусом? Эти вопросы тревожат в Великобритании всех, но внятных ответов нет (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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